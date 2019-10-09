الأخضر ينشد اقتلاع صدارة سنغافورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج الرياض
يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة مساء اليوم للمرة الأولى، ثاني مباريات الخضر بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، عندما يستضيف نظيره السنغافوري ضمن المجموعة الرابعة.
ويلتقي في المباراة الثانية، أوزبكستان مع اليمن في طشقند.
ويتصدر منتخب سنغافورة الذي يدربه الياباني تاتسوما يوشيدا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لفلسطين من مباراتين ونقطتين لليمن من مواجهتين ونقطة للسعودية من مباراة واحدة ولا شيء لأوزبكستان.
وكان الأخضر استهل مشواره بتعادل 2-2 أمام المنتخب اليمني وصف بالمخيب، ويسعى اليوم بقيادة مديره الفني، الفرنسي هيرفي رينارد لإيقاف اندفاع ضيفه السنغافوري، وحصد النقاط الثلاث واقتلاع صدارة المجموعة.
لقاءات سابقة بين المنتخبين
- الأول (ودي) في 1981 بسنغافورة وانتهى 1-1، سجل للأخضر صالح خليفة
- الثاني (ودي) في 1986 بسنغافورة وفاز المنتخب السعودي 4-0 سجلها محمد سويد (هدفين) ومحيسن الجمعان وإسماعيل حكمي
- الثالث (ودي) في 1993 بسنغافورة وفاز المنتخب السعودي 3-0 سجلها ماجد عبدالله وصالح الداود وفهد الحمدان
- الرابع (ودي) في 2001 بسنغافورة وفاز المنتخب السعودي 3-0 سجلها سامي الجابر (هدفين) وعبيد الدوسري
- الخامس في 2007 ضمن البطولة الودية الدولية وانتهى بفوز المنتخب السعودي 2-1 سجل للأخضر تيسير الجاسم وعبدالرحمن القحطاني
- السادس في 2008 بالرياض ضمن تصفيات كأس العالم 2010 وفاز المنتخب السعودي 2-0 سجلهما ياسر القحطاني ومالك معاذ
- السابع في 2008 بسنغافورة ضمن تصفيات كأس العالم 2010 وفاز المنتخب السعودي 3-0 سجلها عبده عطيف (هدفين) وأحمد الفريدي
قبل المواجهة
- يتصدر منتخب سنغافورة المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها بتعادل مع اليمن 2-2 وفوز على فلسطين 1-0
- يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة
- استبعد مدرب الأخضر 5 أسماء لعبت أمام اليمن، وهم: المعيوف وحمدان الشمراني وعمر هوساوي وخالد السميري وسالم الدوسري
- يفتقد الأخضر جهود لاعب الوسط سلمان الفرج للإصابة
- لم يخض الأخضر أي مباراة تجريبية تمهيدا لمواجهة اليوم، بينما لعبت سنغافورة أمام الأردن وتعادلت معها 0-0
- أشرف على الأخضر أمام سنغافورة 6 مدربين هم: ناصر الجوهر، ودوس آنجوس، وخوسيه كاستيلو، وروبنز مانيللي، وكندينو، وسلوبودان سانتراش
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