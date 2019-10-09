شكرا لقرائتكم يد الزمالك يفوز على وداد سمارة المغربى 38 /32... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بهذه النتيجة إستطاع فريق الزمالك تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى 4 مواجهات متتالية .
ويعول الزمالك فى هذه البطولة على اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة مصل أحمد الأحمر ويحيى الدرع ومصطفى تامر "دونجل" فضلاً عن كريم أيمن.
وشهد مشوار الزمالك فى البطولة تحقيق الفوز فى على كلا من، ديسبورتيفو الرأس الأخضر 45 / 25 قبل أن يهزم النجم الكونغولي 41 / 26 في ثان لقاءاته، لينجح فى الفوز على فاب الكاميرونى 28 / 23 أمس الثلاثاء .
تضم قائمة الزمالك كلاً من، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيى الدرع- على هشام- مصطفى خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفى دونجل- وسام نوار- هشام شديد.
يشارك سبورتنج الذى فاز أيضا فى جميع مواجهات الدور الأول فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .
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