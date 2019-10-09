شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات الجولة الاولى: 29 و30 نوفمبر مواعيد مباريات الجولة الثانية: 6 و7 ديسمبر مواعيد مباريات الثالثة: 27 و28 ديسمبر مواعيد مباريات الرابعة: 14 و15 فبراير Advertisements مواعيد مباريات الخامسة: 21 و22 فبراير مواعيد مباريات السادسة: 6 و7 مارس وتضم المجموعة الأولى كلاً من.. أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك/جينيراسيون، مازيمى الكونغولى. وتضم المجموعة الثانية كلاً من.. الأهلى، النجم الساحلى، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي. وتضم المجموعة الثالثة كلاً من.. الوداد المغربي، صنداونز الجنوب افريقي، بترو اتلتيكو الانجولي، اتحاد العاصمة الجزائري وتضم المجموعة الرابعة كلاً من.. الترجي التونسي، الرجاء المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.