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جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا 2020 .. مجموعة متوازنة في انتظار الأبيض



مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا 2020.. تضم المجموعة الأولى كلاً من.. أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك/جينيراسيون، مازيمبى الكونغولى.

مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا 2020 .. تأهل 15 فريقا



مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا 2020.. صعد 15 نادياً لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا وهم، الأهلي من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل.

مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا 2020 .. إعادة مباراة الإياب بدور الـ32



مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا 2020..‎لم يتم الاستقرار على المتأهل من الزمالك وجينيراسيون لحين إعادة مباراة الإياب فى دور الـ32 يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 للفريق السنغالى.

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‎جاء تصنيف أندية دورى أبطال أفريقيا كالتالي ..



‎المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي.

‎المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى – الزمالك/جينيراسيون - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – الهلال السودانى - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي.

التصنيف الرابع: أول أغسطس الانجولى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - بلاتينيوم الزيمبابوي.