كواليس وأسرار مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2020...

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جدة - عمرو شويل مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2020



أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجارى 2019-2020، التي أقيمت مساء الأربعاء، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع نادى الأهلي في المجموعة الثانية.

مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا.. منافسو الأهلي



مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا.. تضم مجموعة الأهلى فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا كلا من: بلاتينيوم الزيمبابوي، الهلال السودانى، النجم الساحلى التونسى.

مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا.. الأهلي مستوى أول



مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا.. تم تقسيم الفرق المتأهلة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا إلى أربعة مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق ومشاركته الأفريقية بالإضافة إلى نتائجه في السنوات الخمس الأخيرة.

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مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا.. الأهلي الأكثر تتويجا باللقب



مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا.. يتربع الاهلي على عرش الأندية تتويجاً بلقب دوري ابطال افريقيا برصيد 8 ألقاب، يأتي من بعده كلًا من الزمالك ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب، فيما توج الترجي التونسي بطلاً للنسختين الماضيتين من المسابقة القارية.

مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا.. الترجي بطل آخر نسخة



مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا.. توج الترجي التونسي بلقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي اعتبار الترجي فائزا في مباراة الإياب بنهائي "رادس" بعد انسحاب الفريق المغربي.