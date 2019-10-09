شكرا لقرائتكم ميتشو يستكشف مواهب الزمالك الشباب فى تدريب اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بتصعيد 11 لاعبا من قطاع الناشئين بنادي الزمالك وذلك للتدريب مع الفريق الاول، نظرا لانضمام العدد نفسه من اللاعبين للمنتخبات.

واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم: أحمد عيد وحسام اشرف وحسام عبدالمجيد واسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيي مفتاح وحسين فيصل مواليد 99.

رودريجيز مدرب أحمال جديد ينضم للجهاز الفني للزمالك



انضم الأسباني جوزيه مانويل رودريجيز مدرب الاحمال الجديد، للجهاز الفني للفريق الاول بنادي الزمالك بقيادة ميتشو المدير الفني.

ويقود رودريجز التدريبات التأهيلية للفريق وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

الدوليون يغيبون عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الأهلي



تغيب محمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عواد وعمر السعيد وطارق حامد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك لانضمامهم للمنتخب الاول.

كما تغيب مصطفي محمد وامام عاشور ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام لإنضمامهم للمنتخب الاوليمبي.

بينما يغيب التونسيان فرجاني ساسي وحمدي النقاز لانضمامهما لمنتخب تونس.

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الزمالك يحصل على إجازة قصيرة قبل القمة



قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لمواجهة الأهلي فى القمة المرتقبة والمقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في التدريبات يوم السبت بشكل طبيعي.

بوطيب يطير إلى فرنسا للاطمئنان على أسرته



حصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إجازة قصيرة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني.

ويقضي اللاعب الإجازة مع أسرته في فرنسا من أجل الاطمئنان عليهم.

ومن المقرر ان يعود بوطيب الي القاهرة مساء غدٍ الخميس.