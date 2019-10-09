رودريجيز مدرب أحمال جديد ينضم للجهاز الفني للزمالك...

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جدة - عمرو شويل انضم الإسباني جوزيه مانويل رودريجيز مدرب الأحمال الجديد، للجهاز الفني للفريق الاول بنادي الزمالك بقيادة ميتشو المدير الفني. ويقود رودريجز التدريبات التأهيلية للفريق وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. الدوليون يغيبون عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تغيب محمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عواد وعمر السعيد وطارق حامد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك لانضمامهم للمنتخب الاول. كما تغيب مصطفي محمد وامام عاشور ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام لإنضمامهم للمنتخب الاوليمبي. بينما يغيب التونسيان فرجاني ساسي وحمدي النقاز لانضمامهما لمنتخب تونس. Advertisements الزمالك يحصل على إجازة قصيرة قبل القمة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الجمعة المقبل. ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لمواجهة الأهلي فى القمة المرتقبة والمقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن ينتظم الفريق في التدريبات يوم السبت بشكل طبيعي. بوطيب يطير إلى فرنسا للاطمئنان على أسرته

حصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إجازة قصيرة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني. ويقضي اللاعب الإجازة مع أسرته في فرنسا من أجل الاطمئنان عليهم. ومن المقرر ان يعود بوطيب الي القاهرة مساء غدٍ الخميس.

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