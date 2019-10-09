شكرا لقرائتكم خالد بوطيب يطير إلى فرنسا لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إجازة قصيرة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني.

ويقضي اللاعب الإجازة مع أسرته في فرنسا من أجل الاطمئنان عليهم، ومن المقرر أن يعود بوطيب الي القاهرة مساء غدٍ الخميس.

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وتضم المجموعة الأولى كلاً من.. أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك/جينيراسيون، مازيمى الكونغولى.