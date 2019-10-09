شكرا لقرائتكم الدوليون يغيبون عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب محمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عواد وعمر السعيد وطارق حامد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك لانضمامهم للمنتخب الاول. كما تغيب مصطفي محمد وامام عاشور ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام لإنضمامهم للمنتخب الاوليمبي. بينما يغيب التونسيان فرجاني ساسي وحمدي النقاز لانضمامهما لمنتخب تونس. ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لمواجهة الأهلي فى القمة المرتقبة والمقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري. الزمالك يحصل على إجازة قصيرة قبل القمة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الجمعة المقبل. Advertisements ومن المقرر أن ينتظم الفريق في التدريبات يوم السبت بشكل طبيعي. بوطيب يطير إلى فرنسا للاطمئنان على أسرته

حصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إجازة قصيرة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني. ويقضي اللاعب الإجازة مع أسرته في فرنسا من أجل الاطمئنان عليهم. ومن المقرر ان يعود بوطيب الي القاهرة مساء غدٍ الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدوليون يغيبون عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.