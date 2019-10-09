شكرا لقرائتكم تفاصيل حفل تسليم درع الدورى للأهلى غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم الشركة الراعية لاتحاد الكرة درع الدورى للنادى الأهلي خلال حفل كبير تقيمه الشركة الراعية للقلعة الحمراء بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتضع الشركة المنظمة برنامجا خاصا للحفل يشمل بعض الفقرات، أبرزها تقديم كلمة من رئيس مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أو من ينوب عنه فى حالة إذا ما كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك، ثم كلمة لعمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري.

ويشمل حفل تسليم الدورى تكريم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر، والذى يعانى من مرض عضوى يمنعه عن استكمال مشواره الكروى حاليا ويؤدى برنامج علاجى قبل العودة مجددا للملاعب.

Advertisements

كما تشهد الاحتفالية عرض مجموعة من الأغانى الخاصة بالنادى الأهلى وجمهوره احتفالا بالتتويج بأغلى لقب للدوري، نظرا لصعوبة المنافسة فى الموسم الماضي.

ووجه مسئولو النادى الأهلى الدعوة لكل لاعبى الفريق الأحمر الحاليين والذين تواجدوا فى قائمة الموسم الماضى سواء رحلوا على سبيل البيع النهائى أو الإعارة، بعدما ساهموا فى تحقيق لقب الدورى الأغلى فى تاريخ القلعة الحمراء، كونهم كانوا مسجلين فى القائمة الحمراء.

كما وجه مسئولو النادى الأهلى الدعوة لكل أبنائه ورموزه من اللاعبين القدامى لحضور حفل تسليم الدرع، ليوجه رسالة إلى نجومه السابقين أصحاب البصمة فى صناعة تاريخ ناديهم أن الأهلى لا يسنى من ساهموا فى تسطير تاريخه العريض.