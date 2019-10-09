الزمالك يحصل على إجازة قصيرة قبل القمة...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الجمعة المقبل. ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لمواجهة الأهلي فى القمة المرتقبة والمقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن ينتظم الفريق في التدريبات يوم السبت بشكل طبيعي. Advertisements بوطيب يطير إلى فرنسا للاطمئنان على أسرته

حصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إجازة قصيرة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني. ويقضي اللاعب الإجازة مع أسرته في فرنسا من أجل الاطمئنان عليهم. ومن المقرر ان يعود بوطيب الي القاهرة مساء غدٍ الخميس.

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