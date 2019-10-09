شكرا لقرائتكم عبد العزيز عبد الشافي: مواطن القوة تغيرت في أفريقيا وهدفنا حصد الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إن فريق الكرة يعمل من أجل الفوز والسير خطوة خطوة نحو لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أن الفريق يحترم يانج أفريكانز التنزاني والذي سيواجهه في دور ال٣٢ الإضافي للبطولة.

وأوقعت القرعة نادي بيراميدز في مواجهة بطل تنزانيا بالدور القادم من الكونفدرالية على أن تقام مباراة الذهاب يوم ٢٧ أكتوبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، فيما تقام مباراة الإياب يوم ٣ نوفمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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أوضح زيزو أن مواطن القوة تغيرت في قارة أفريقيا وجميع الفرق يجب احترامها وبإمكان أي فريق أن يحقق المفاجأة وبيراميدز يسعى لأن يسير مشواره في الكونفدرالية خطوة تلو أخرى حتى الوصول لأبعد نقطة ممكنة.

شدد المستشار الفني على أن بيراميدز يحترم جميع المنافسين بعدما عبر النجمة الكونغولي وفاز ذهابا وإيابا ثم عبر بطل الجزائر شباب بلوزداد وفاز خارج الأرض بعد أداء بطولي من جانب اللاعبين، مشيرا إلى أن البطل يجب أن يحترم جميع منافسيه وعليه أن يواجه أي فريق حتى يحقق هدفه في النهاية.