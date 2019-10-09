شكرا لقرائتكم عبد العزيز عبد الشافي: مواطن القوة تغيرت في أفريقيا وهدفنا حصد الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح زيزو أن مواطن القوة تغيرت في قارة أفريقيا وجميع الفرق يجب احترامها وبإمكان أي فريق أن يحقق المفاجأة وبيراميدز يسعى لأن يسير مشواره في الكونفدرالية خطوة تلو أخرى حتى الوصول لأبعد نقطة ممكنة.
شدد المستشار الفني على أن بيراميدز يحترم جميع المنافسين بعدما عبر النجمة الكونغولي وفاز ذهابا وإيابا ثم عبر بطل الجزائر شباب بلوزداد وفاز خارج الأرض بعد أداء بطولي من جانب اللاعبين، مشيرا إلى أن البطل يجب أن يحترم جميع منافسيه وعليه أن يواجه أي فريق حتى يحقق هدفه في النهاية.
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