شكرا لقرائتكم مجموعة الزمالك الكاملة.. مازيمبى وزيسكو وأول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتضم المجموعة الأولى كلاً من.. أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك/جينيراسيون، مازيمى الكونغولى.

‎وصعد 15 نادياً لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا وهم، الأهلي من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل.

‎ولم يتم الاستقرار على المتأهل من الزمالك وجينيراسيون لحين إعادة مباراة الإياب فى دور الـ32 يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 للفريق السنغالى.

‎وجاء تصنيف أندية دورى أبطال أفريقيا كالتالي ..

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‎المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي.

‎المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى – الزمالك/جينيراسيون - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – الهلال السودانى - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي.

التصنيف الرابع: أول أغسطس الانجولى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - بلاتينيوم الزيمبابوي.