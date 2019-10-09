شكرا لقرائتكم اتفاقية شراكة بين النصر و نقي للمياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع مجلس إدارة نادي النصر، يوم الأربعاء، عقد شراكة مع شركة نقي للمياه، لتصبح بذلك المياه الرسمية للنادي. وقال النصر في بيان صحافي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ستحصل شركة نقي للمياه بموجب هذا العقد على عدد من المزايا والحقوق الإعلانية، كما سيظهر شعار نقي للمياه على "شورت الفريق الأول". وأضاف النادي: ستطلق نقي للمياه بموجب هذه الشراكة "مياه قطرة النصر" والتي سيتم طرحها بتصميم خاص للنادي في الأسواق خلال الأيام القادمة.

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