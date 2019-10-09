شكرا لقرائتكم بعد تهديدات إنفانتينو.. الإيرانيات يحضرن لأول مرة مباريات المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عندما يلتقي المنتخب الإيراني أمام ضيفه منتخب كمبوديا يوم الخميس في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية المقررة في الصين عام 2023، لن تكون المواجهة مجرد مباراة كرة القدم، على الأقل بالنسبة للمشجعات الإيرانيات.

وللمرة الأولى سيكون بإمكان المشجعات الإيرانيات الحصول على تذاكر لمشاهدة إحدى مباريات منتخب إيران للرجال على ملعب (آزادي) في العاصمة الإيرانية طهران. وبينما الأمر يبدو طبيعيا بالنسبة لمعظم دول العالم، فإنه كانت هناك معركة صعبة وطويلة لحضور المشجعات الإيرانيات للملاعب.

وكانت المشجعات يدخلن إلى الملاعب في الخفاء، حيث كن يرتدين أزياء مزيفة في محاولة للتحايل على الحظر المفروض عليهن، وفي الشهر الماضي، توفيت امرأة بعد أن أشعلت النار في نفسها احتجاجا على عدم السماح لها بالدخول لأحد الملاعب.

Advertisements

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هدد باستبعاد إيران من تصفيات مونديال 2022 حال استمرار حظر المشجعات الإيرانيات من دخول الملاعب في المباريات الدولية لمنتخب إيران للرجال.

وتم السماح لحوالي 100 امرأة إيرانية بمشاهدة منتخبهن في لقاء ودي أمام منتخب كولومبيا في أكتوبر الماضي، لكن كانت هناك ضوابط صارمة وكان معظمهن من أقارب لاعبي الفريق والمسؤولين.

ولكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، رغم أنه تم توفير خمسة آلاف مقعد للنساء فقط في ملعب تبلغ طاقته الاستيعابية 100 ألف متفرج. ولمتابعة مباراة المنتخب الإيراني أمام كمبوديا، تم تخصيص ما بين 3500 إلى 4000 تذكرة للسيدات عبر الإنترنت في أربع منصات خاصة وتم بيعها في بضع دقائق.

ويقتصر رفع حظر دخول النساء للملاعب فقط على المباريات التأهيلية لكأس العالم وليس على مباريات البطولات المحلية الإيرانية أو بطولات دوري أبطال آسيا. ولن يسمح بدخول النساء إلى الملاعب في مباريات الديربي الإيراني بين فريقي الاستقلال وبيرسبوليس، اللذين يعدان أكبر فرق العاصمة طهران.