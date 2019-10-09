عاجل.. مواجهات الأهلى والزمالك بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم، الأربعاء،عن القرعة الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عن تواجد العديد من المواجهات المرتقبة، حيث يتواجد في البطولة قطبي الكرة المصرية الأهلي، والزمالك.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الـ16 فريق المشاركين في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تصنيف الأندية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي أصدرها كاف على النحو التالي:

التصنيف الأول :الأهلي - الترجي - مازيمبي - الوداد .

التصنيف الثاني : الرجاء المغربي - صنداونز - الزمالك أو جينيراسيون - النجم الساحلي.

التصنيف الثالث : اتحاد العاصمة - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال.

التصنيف الرابع : بريميرو دي أوجوستو - بلاتينوم - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل.

Advertisements

ووضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتأهل من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في التصنيف الثاني في القرعة التي أجراها "كاف" اليوم، حيث من المقرر إقامة مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي، الزمالك أو جينيراسيون، زيسكو يونايتد الزامبي، أول أغسطس الأنجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي، النجم الساحلي، بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، الهلال السوداني.

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي، صن داونزالجنوب أفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، الرجاء المغربي، فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل الجزائري.

وستكون جماهير القارة الأفريقية على موعد مع مواجهات نارية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل تأهل 9 أندية عربية للدور ثمن نهائي البطولة الأفريقية الكبيرة.