شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلى.. أشعة جديدة لمتولى وتأهيل كريم نيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق فقرة للكرات العرضية تحت إشراف رينيه فايلر.

شهد المران مواصلة كريم نيدفيد، لاعب الفريق تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل مقر النادي بالجزيرة، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها وتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي، ويؤدي نيدفيد، جلسة علاج طبيعي ثم جلسة في الجيم، وعلى ضوء حالته يتحدد موعد تنفيذه للمرحلة الجديدة في البرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد والذي سبق أن عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة غضروف الركبة، وخضع نيدفيد لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن في حالته ونسبة شفائه من الإصابة التي تعرض لها.

بينما يُجري محمود متولي مدافع الفريق أشعة جديدة الأسبوع المقبل؛ للتعرف على نسبة التئام التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، وكان متولي، قد أجرى أشعة خلال الفترة الأخيرة أثبتت وجود التئام في التمزق بنسبة كبيرة وتحسن حالة اللاعب إلى حد كبير ، ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي سيجريها محمود متولي بداية المرحلة الجديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، إذا كانت نسبة التئام التمزق 100% وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، ومواصلة تجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.