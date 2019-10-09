شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انطلاق قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انطلقت منذ قليل ‎مراسم قرعة دورى أبطال أفريقيا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة الأهلى والزمالك من مصر.

‎وصعد 15 نادياً لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا وهم، الأهلي من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل.

‎وسيتواجد كل من الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى بالقرعة حيث لم يتم الاستقرار على المتأهل وستقام مباراة إعادة لإياب دور الـ32 يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 للفريق السنغالى الذى رفض خوض الإياب لتعديل موعده.

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‎وجاء تصنيف أندية دورى أبطال أفريقيا كالتالي ..

‎المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي.

‎المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى – الزمالك/جينيراسيون - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي.

‎التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – الهلال السودانى - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي.

‎التصنيف الرابع: أول أغسطس الانجولى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - بلاتينيوم الزيمبابوي.