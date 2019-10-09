الزمالك يهزم وداد سمارة المغربى 38 / 32 فى بطولة أفريقيا لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38 /32 فى إطار ختام الدور الأول التمهيدى للأبيض فى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر .



بهذه النتيجة إستطاع فريق الزمالك تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى 4 مواجهات متتالية .



ويعول الزمالك فى هذه البطولة على اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة مصل أحمد الأحمر ويحيى الدرع ومصطفى تامر "دونجل" فضلاً عن كريم أيمن.

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وشهد مشوار الزمالك فى البطولة تحقيق الفوز فى على كلا من، ديسبورتيفو الرأس الأخضر 45 / 25 قبل أن يهزم النجم الكونغولي 41 / 26 في ثان لقاءاته، لينجح فى الفوز على فاب الكاميرونى 28 / 23 أمس الثلاثاء .



تضم قائمة الزمالك كلاً من، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيى الدرع- على هشام- مصطفى خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفى دونجل- وسام نوار- هشام شديد.

يشارك سبورتنج الذى فاز أيضا فى جميع مواجهات الدور الأول فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .