شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل حفل تسليم درع الدورى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الشركة الراعية لاتحاد الكرة، درع الدورى للنادى الأهلي خلال حفل كبير تقيمه الشركة الراعية للقلعة الحمراء بأحد فنادق القاهرة الكبرى. وتضع الشركة المنظمة برنامجا خاصا للحفل يشمل بعض الفقرات، أبرزها تقديم كلمة من رئيس مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أو من ينوب عنه فى حالة إذا ما كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك، ثم كلمة لعمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري. Advertisements لمعرفة تفاصيل الحفل كاملا اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف تفاصيل حفل تسليم درع الدورى للأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.