شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة ابطال افريقيا.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلى بدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد إجراء مراسم القرعة التى أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، فى أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر. مواعيد مباريات الجولة الاولى: 29 و30 نوفمبر مواعيد مباريات الجولة الثانية: 6 و7 ديسمبر مواعيد مباريات الثالثة: 27 و28 ديسمبر مواعيد مباريات الرابعة: 14 و15 فبراير مواعيد مباريات الخامسة: 21 و22 فبراير Advertisements مواعيد مباريات السادسة: 6 و7 مارس وتضم المجموعة الأولى كلاً من.. أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك/جينيراسيون، مازيمى الكونغولى. وتضم المجموعة الثانية كلاً من.. الأهلى، النجم الساحلى، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي. وتضم المجموعة الثالثة كلاً من.. الوداد المغربي، صنداونز الجنوب افريقي، بترو اتلتيكو الانجولي، اتحاد العاصمة الجزائري وتضم المجموعة الرابعة كلاً من.. الترجي التونسي، الرجاء المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي ‎وجاء تصنيف أندية دورى أبطال أفريقيا كالتالي .. ‎المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي. ‎المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى – الزمالك/جينيراسيون - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي. التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – الهلال السودانى - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي. التصنيف الرابع: أول أغسطس الانجولى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - بلاتينيوم الزيمبابوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة ابطال افريقيا.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلى بدور المجموعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.