شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه يانج أفريكانز التنزانى فى دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقعت قرعة دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الافريقية، فريق بيراميدز فى مواجهة يانج أفريكانز التنزانى. وجاء تصنيف الأندية المشاركة فى دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية، كالتالي:.. التصنيف الأول: أشانتى كوتوكو - غانا إنيمبا - نيجيريا جور ماهيا - كينيا هورويا - غينيا كمبالا سيتى - أوغندا يونياو دو سونجو - موزمبيق يانج أفريكانز - تنزانيا الزمالك أو جينيراسيون التصنيف الثاني المصري - مصر دجوليبا - مالي حسنية أغادير - المغرب إينوجو رينجرز - نيجيريا نهضة البركان - المغرب زاناكو - زامبيا التصنيف الثالث ايه اس سي كي التوجولي Advertisements كانو سبورت غينيا كوت دي أور - سيشيل النصر - ليبيا إلكت سبورت - تشاد فوسا جونيورز - مدغشقر جرين إيجلز - زامبيا إف سي نواذيبو - موريتانيا التصنيف الرابع بيراميدز - مصر بانداري - كينيا بيدفيست ويتس - جنوب أفريقيا موتيما بمبى - الكونغو إيساي - بنين سان بيدرو - كوت ديفوار بارادو - الجزائر برولين - أوغندا تريانجل - زيمبابوى تى اس جالاكسى - جنوب افريقي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يواجه يانج أفريكانز التنزانى فى دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.