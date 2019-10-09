أخبار النادى الأهلى اليوم 9 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 9 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها الأنباء التى ترددت عن توقيع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق على عقد انتقال للنادى الأهلى لمدة 4 مواسم ونصف فى صفقة تقدر بـ60 مليون جنيه ، بالإضافة لظهور هاشتاج تصدر تويتر ربنا يشفيك يا خطيب الأهلي يُنهي صفقة كهربا لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 60 مليون جنيه أنهى مسئولو النادي الأهلي جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر. الأهلى: لم نتلق عروضا رسمية لأزارو..واللاعب ليس للبيع أكد مسئولو النادي الأهلي أن المغربي وليد أزارو لم يتلق أى عروض رسمية للرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة، بعد تلميح عددا من التقارير الصحفيه لوجود عرض صينى ضخم لشراء اللاعب من نادى هيبى فورتشن. صورة .. زوجه فايلر تحضر مران الأهلي في التتش حرصت زوجة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي علي حضور مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة هاشتاج الخطيب يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا يشفيك قدر حب الأهلاوية ليك Advertisements تصدر هاشتاج باسم الخطيب موقع "تويتر"، بسبب مئات التغريدات والدعوات لمحبى نجم كرة القدم ورئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، بعد الأزمة الصحية التى يمر بها حاليا. عبد الحفيظ وسمير عدلى يمثلان الأهلى فى قرعة دورى أبطال أفريقيا يحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق حفل قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، الذى سيُقام مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر. الأهلى يؤكد زوال ورم كاحل السولية.. واللاعب يبدأ مرحلة جديدة من العلاج بدأ عمرو السولية، لاعب الأهلى مرحلة جديدة فى برنامجه التأهيلى بعد تعرضه لإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للكاحل، خلال مشاركته فى مباراة أسوان التى أقيمت على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام والتى انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف لهدف.

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