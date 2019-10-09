شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع ويوافق على إقامة مباراة القمة فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تراجع مسئولو نادى الزمالك، عن طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتلقى مسئولو الزمالك اتصالات من نظرائهم باتحاد الكرة، تؤكد على ضرورة إقامة مباراة القمة فى موعدها، دون تأجيل، من أجل الحفاظ على نظام جدول الدورى، خاصة وأن مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال لن تتعارض مع موعد مواجهة الأهلى، ليرحب مسئولو القلعة البيضاء بمواجهة الأهلى فى الموعد المحدد له.

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كان مجلس إدارة الزمالك طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، بسبب قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص إقامة مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم 24 أكتوبر، بينما لم يتحدد ملعب المباراة حتى الأن.