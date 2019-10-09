شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى على رأس المجموعة الثانية مع النجم الساحلى والهلال وبلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية من دورى أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية كلاً من.. الأهلى، النجم الساحلى، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي.

‎وصعد 15 نادياً لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا وهم، الأهلي من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل.

‎ولم يتم الاستقرار على المتأهل من الزمالك وجينيراسيون لحين إعادة مباراة الإياب فى دور الـ32 يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 للفريق السنغالى.

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‎وجاء تصنيف أندية دورى أبطال أفريقيا كالتالي ..

‎المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي.

‎المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى – الزمالك/جينيراسيون - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – الهلال السودانى - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي.

التصنيف الرابع: أول أغسطس الانجولى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - بلاتينيوم الزيمبابوي.