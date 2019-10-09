شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن مواجهة كوت دى أور بذهاب ملحق الكونفدرالية فى سيشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى المصرى أنه سيواجه فريق كوت دى أور بطل سيشل فى ذهاب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية على أرض المنافس يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى.

وأوضح النادى البورسعيدى عبر موقعه الرسمى أن مباراة العودة ستقام يوم 3 نوفمبر فى مصر، إلا أنه لم يتحدد ملعب المباراة حتى الأن.

وأسفرت قرعة دور الـملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أُجريت منذ قليل بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن ملاقاة فريق المصري لنظيره فريق كوت دي اور بطل سيشل ، الذي خرج من دور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال الأفريقي على يد صن داونز بطل جنوب أفريقيا بعد فوز الأخير بمجموع المباراتين بستة عشر هدفاً مقابل هدف وحيد ، بينما يواجه بيراميدز نظيره يانج أفريكانز فى نفس الدور.

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وأسفرت قرعة دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية، عن موسم 2019 – 2020، عن المواجهات التالية.



الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالى × ايساى البنينى

المصري البورسعيدى × كوت دى اور سيشل

يانج أفريكانز التنزانى ، بيراميدز

انيمبا النيجيرى × جلاكسى الجنوب افريقى

حوريا الغيني × بانداري الكيني

اشانتى كوتوكو الغانى × سان بيدرو الإيفوارى

كمبالا سيتي الاوغندى × بارادو الجزائرى

جورماهيا الكيني × موتيبابمبي الكونغولي

سونجو الموزمبيقى × بيدفيست الجنوب افريقى

دجوليبا المالى × اليكت سبور التشادى

حسنية اغادير المغربي × جرين ايجلز الزامبي

زاناكو الزامبي × كانو سبور الغينى

نهضة بركان المغربى × فوسا جونيو بطل مدغشقر

رينجرز النيحيرى × كارا التوجولى

نواذيبو الموريتانى × تراينجل الزيمبابوى

النصر الليبى × برولاين الاوغندي