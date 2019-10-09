شكرا لقرائتكم خبر عن روح رياضية وثنائيات زوجية.. كواليس بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لعبة الاسكواش تتجسد دائماً أسمى معاني الروح الرياضية بين اللاعبين وخاصة المصريين منهم، فعلى الرغم من المنافسة القوية بين الفراعنة في صراعات التصنيف العالمي إلا أن الروح الرياضية فيما بينهم ظاهرة إيجابية تستحق الدراسة لنشرها على مدى أوسع في جميع الألعاب.

اليوم الأربعاء، تنطلق منافسات الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجارى، حيث تستمر منافسات هذا الدور على مدار يومين.

ويمثل مصر فى ربع النهائى كل من: رنيم الوليلى، نور الطيب، نوران جوهر، روان العربى، محمد الشوربجى، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فيما تأهل على فرج إلى نصف النهائى مباشرة بعد انسحاب منافسه ميجيل رودريجيز بسبب الإصابة.

ولكن قبل استئناف المباريات والدخول في زحمة النتائج بين المتأهلين والخاسرين نرصد أبرز المشاهد التي زينت البطولة والتي كان في مقدمتها الروح الرياضية والتي تجلت واضحة في نصائح كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، الذي حرص على تقديمها لمازن هشام لاعب وادي دجلة قبل مباراة الدور ربع النهائي.

كما ظهرت الثنائيات الزوجية المبهجة في متابعة علي فرج لمباراة زوجته نور الطيب خلف الشاشات وقبل ساعات قليلة من مباراته، لتقوم هي الأخرى بمبادلة الدور بعد الانتهاء من مباراتها وتعطي زوجها التعليمات الفنية أثناء مباراته.

الثنائيات الزوجية لم تكن في المصريين فقط بل ظهرت بين الألماني بول كول وزوجته البلجيكية نيلي جليس.



بول كول وزوجته



نور الطيب تعطي التعليمات لعلي فرج خلال المباراة

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علي فرج يتابع مباراة زوجته نور الطيب



كريم عبد الجواد لاعب الاهلي ينصح مازن هشام لاعب وادي دجلة







زاهد سالم



كاميل سيرم المصنفة الرابعة عالمياً