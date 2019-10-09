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تعرف على نتيجة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

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انتهت منذ قليل رسميا مراسم حفل سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقامة في القاهرة.

الفرق المصرية المتواجده في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد كل من نادي الزمالك المصري نظيره النادي الأهلي كممثلان لمصر في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولي

أول أغسطس  أنغولا

مازيمبي جمهورية الكونغو

الزمالك او جينيراسيون مصر

زيسكو يونايتد زامبيا

المجموعة الثانية

النجم الساحلي تونس

الهلال السودان

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بلاتينيوم زمبابوي

الأهلي مصر   

المجموعة الثالثة

إتحاد العاصمة الجزائر

ماميلودي صن داونز جنوب إفريقيا

بيترو أتلتيكو أنغولا

الوداد الرياضي المغرب

المجموعة الرابعة

الرجاء الرياضي المغرب

شبيبة القبائل الجزائر

فيتا كلوب جمهورية الكونغو

الترجي الرياضي تونس

يذكر أن نادي الزمالك ينتظر إعادة مباراته أمام نادي جينرايسون فوت في دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 24 أكتوبر.

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