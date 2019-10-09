شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة المانيا والارجنتين 09-10-2019 «مباراة ودية» والان مع التفاصيل

تستضيف ألمانيا الأرجنتين في مباراة ودية دولية قبل أن تواجه إستونيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 وذلك يوم الأربعاء 11 اكتوبر في تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت مكة المكرمة و في تمام الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت ابو ظبي، ويرحب المنتخب الالماني بمواجهة الارجنتين في ملعب سيجنال إيدونا بارك من بروسيا دورتموند، حيث يعيد الفريقيان نهائي كأس العالم 2014.

ترحب ألمانيا بالأرجنتين إلى دورتموند مساء الأربعاء بينما يستعد الزوجان لمباراة ودية ثقيلة ,يلعب فريق لو في المباراة الودية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 خارج أرضه أمام إستونيا بعد أربعة أيام فقط ، ومن المحتمل أن يقوم المدرب الأول بتجربة بسيطة مع فريقه.

التقى الزوجان مرة واحدة فقط منذ أن منح ماريو غوتز ، صاحب الوقت الإضافي ، ألمانيا كأس العالم على أرض برازيلية قبل خمس سنوات ، وكسر قلوب الأرجنتين - وهو فوز 4-2 في المباراة الودية التي خسرها الفريق في ذلك اليوم ,في الواقع ، تتمتع الأرجنتين بسجل رائع أمام ألمانيا في المباريات الودية ، حيث فازت بأربعة نقاط وتعادل واحد من آخر خمسة اجتماعات من هذا القبيل.

فقد احتلت ألمانيا عادة مكان الصدارة عندما تهمت ، الأمر الذي أدى إلى خروج الأرجنتين من كأس العالم في عامي 2010 و 2006 قبل نهائي 2014 وعانت كلتا الدولتين من بطولة كارثية في صيف عام 2018 ، ومع ذلك بالكاد هربت الأرجنتين من مرحلة المجموعات قبل أن تخسر 4-3 أمام فرنسا الفائزة في الجولة 16 ، في حين أن ألمانيا لم تخرج من دور المجموعات في دفاع يرثى لها من لقبهم.

ومنذ ذلك الحين ، خاضت الأرجنتين منافسات أخرى ، حيث احتلت المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا بعد خسارتها 2-0 أمام مضيفها البرازيل في الدور قبل النهائي قبل أن تغلبت على تشيلي في مباراة فاصلة سيئة المركز الثالث.

في هذه الأثناء ، كانت ألمانيا مشغولة بالتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ، وتتصدر مجموعتها - ولكن بفارق الأهداف فقط - مع تفاجئ أيرلندا الشمالية بأقرب منافسيها ومن المقرر أن يُمنح مارك-أندريه تير ستيجن ، سائق برشلونة للتسديد ، فرصة لإثارة إعجابه قبل المباراة المذهلة مانويل نوير بين العصي يوم الأربعاء.

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استمر لوف مع الرجل الأكبر سناً بعد عودته من الإصابة قبل كأس العالم في عام 2018 على الرغم من العروض الرائعة من تير شتيجن على مستوى النادي ومع ذلك ، من المقرر أن يمنح النائب الحالي فرصة للمشاركة في مطالبته بشأن نقطة البداية - وهو قرار لم يتخذه رئيس بايرن أولي هونيس بشكل جيد ، ويهدد بمنع لاعبي النادي من تمثيل ألمانيا إذا تم إسقاط نوير.

بالنسبة للأرجنتين ، يظل النجم ليونيل ميسي معلقًا وقد تم استبعاد العديد من أسماء النجوم بينما يسعى ليونيل سكالوني للتعرف على بعض الأعضاء الأقل رسوخًا في فريقه سكولاني مقيد أيضًا بسبب عدم توفر عدد من اللاعبين بسبب الكوبا ، في حين يتنافس لوف مع قائمة إصابة طويلة.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا:

تير شتيجن، ستارك ، سولي ، تاه ؛ هالسبرغ، هافرتز، كيميتش ، كلوسترمان ؛ غنابري ، فيرنر ، روس.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين:

ماركين ،تاجليفاكو، روخو ، اوتماندي، فويث ؛ اكونا ، باريديس ، دي بول ؛ كوريا ، مارتينيز ، ديبالا.