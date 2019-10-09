شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يستعد لتجديد عقد مدافع الفريق والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي كريستال بالاس الإنجليزي يستعد لتجديد عقد مدافع الفريق خلال الفترة القادمة. كريستال بالاس يستعد لتجديد عقد كريسويل وكشفت الصحيفة أن نادي كريستال بالاس ينوي تجدبد عقد الإنجليزي آرون كريسويل الظهير الأيسر للفريق الفترة القادمة. Advertisements تفاصيل عقد كريسويل الجديد مع كريستال بالاس وأشارت الصحيفة إلى أن كريستال بالاس سيجدد عقد آرون كريسويل لمدة موسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي براتب سنوي قدره 3.75 مليون جنية إسترليني. وقد شارك آرون كريسويل في 7 مباريات حتى الآن مع نادي كريستال بالاس خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

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