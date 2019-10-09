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نيمار: أنا سعيد مع باريس سان جيرمان رغم رغبتي في الرحيل

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قال نيمار جونيور لاعب منتخب البرازيل ومهاجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي انه سعيد للغاية مع فريقه في الوقت الحالي رغم رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف نيمار:" انا سعيد في المنتخب ومع باريس أيضًا ، يعرف العالم ما حدث خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة ، ورغبتي في المغادرة ، لكنني اليوم أشعر بالسعادة وأشعر بالراحة في باريس".

و اردف نيمار:" تتم معاملة بهذا الشكل في لانه قدم الكثير ، وانا لا أتحدث عن ميسي فقط ولكن في كُرة القدم وكُل من لديهم مستوى عالي تتم معاملتهم بهذا الشكل وهذا جزء من عالم كرة القدم".

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