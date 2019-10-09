شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار: أنا سعيد مع باريس سان جيرمان رغم رغبتي في الرحيل والان مع التفاصيل

قال نيمار جونيور لاعب منتخب البرازيل ومهاجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي انه سعيد للغاية مع فريقه في الوقت الحالي رغم رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف نيمار:" انا سعيد في المنتخب ومع باريس أيضًا ، يعرف العالم ما حدث خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة ، ورغبتي في المغادرة ، لكنني اليوم أشعر بالسعادة وأشعر بالراحة في باريس".

و اردف نيمار:" تتم معاملة ميسي بهذا الشكل في برشلونة لانه قدم الكثير ، وانا لا أتحدث عن ميسي فقط ولكن في كُرة القدم وكُل من لديهم مستوى عالي تتم معاملتهم بهذا الشكل وهذا جزء من عالم كرة القدم".