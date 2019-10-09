شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب السعودية: انتظروا الأخضر أمام سنغافورة والان مع التفاصيل

أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سنغافورة غدا ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا علي جاهزية فريقه للمباراة.

وأضاف ‏رينار:" لعبنا مباراتين خلال الشهر الماضي، الأولى ودية والثانية رسمية، بدأنا بشكل غير جيد أمام اليمن في التصفيات، والآن سنواجه المنتخب السنغافوري على ملعبنا ولا بديل لدينا سوي الفوز".

من المقرر ان يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب سنغافورة مساء غدٍ الخميس بالجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.