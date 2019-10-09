شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. غياب سلمان الفرج عن مباراة المنتخب السعودي وسنغافورة لعدم الجاهزية والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة الرياضية غياب سلمان الفرج لاعب وسط المنتخب السعودي عن مباراة سنغافورة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وعلى جانب آخر، استعاد الجهاز الفني للأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، خدمات ياسر الشهراني الظهير الأيسر لمنتخب السعودية الذي خاص تدريبات الفريق الجماعية.

من المقرر ان يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب سنغافورة مساء غدٍ الخميس بالجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.