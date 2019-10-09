اخبار الرياضه

نجران يفوز على الخليج بدوري الامير محمد بن سلمان السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجران يفوز على الخليج بدوري الامير السعودي والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل مباراة كرة القدم بين فريقى نجران والخليج بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الاخير ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دورى الامير محمد بن سلمان السعودى .

احرز فريق الخليج هدف التقدم  فى الدقيقة الـ  4 من  بداية الشوط الاول عن طريق اللاعب عبدالهادي ردن الحراجين الدوسري وتمكن نجران من تعديل النتيجة واحراز هدف التعادل فى الدقيقة الـ 10 عن طريق اللاعب كارلوس هنريكي باتيستا ثم عاد اصحاب الارض من التقدم مرة اخرى فى الدقيقة الـ44 عن طريق اللاعب صامويل سارفو لينتهى الشوط الاول بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ومع إنطلاق النصف الثانى من عمر اللقاء وسط محاولات من الضيوف لتعديل نتيجة المباراة تمكن فريق نجران من احراز هدف التعادل فى الدقيقة الـ 70 عن طريق مبارك مفلح الصقور لاعب الفريق .

Advertisements

وغختتم اللاعب حسين على حلوانى لاعب فريق نجران بهدف الفوز فى الدقيقة 88 لتنتهى المباراة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين لصالح الضيوف  . 

وبتلك النتيجة  يحتل فريق نجران المركز الـ 9 برصيد 11نقطة  بينما يتوقف رصيد الخليج  عند النقطة الـ 9 يحتل بها المركز الـ 12 فى ترتيب جدول دورى الامير محمد بن سلمان السعودى .  

يذكر أن، الخليج  قد خسر في الجولة الماضية أمام فريق جدة بينما  تعادل  نجران مع الأنصار فى الجولة السابعة من تلك البطولة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجران يفوز على الخليج بدوري الامير محمد بن سلمان السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا