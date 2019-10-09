شكرا لقرائتكم خبر عن نجران يفوز على الخليج بدوري الامير محمد بن سلمان السعودي والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل مباراة كرة القدم بين فريقى نجران والخليج بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الاخير ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دورى الامير محمد بن سلمان السعودى .

احرز فريق الخليج هدف التقدم فى الدقيقة الـ 4 من بداية الشوط الاول عن طريق اللاعب عبدالهادي ردن الحراجين الدوسري وتمكن نجران من تعديل النتيجة واحراز هدف التعادل فى الدقيقة الـ 10 عن طريق اللاعب كارلوس هنريكي باتيستا ثم عاد اصحاب الارض من التقدم مرة اخرى فى الدقيقة الـ44 عن طريق اللاعب صامويل سارفو لينتهى الشوط الاول بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ومع إنطلاق النصف الثانى من عمر اللقاء وسط محاولات من الضيوف لتعديل نتيجة المباراة تمكن فريق نجران من احراز هدف التعادل فى الدقيقة الـ 70 عن طريق مبارك مفلح الصقور لاعب الفريق .

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وغختتم اللاعب حسين على حلوانى لاعب فريق نجران بهدف الفوز فى الدقيقة 88 لتنتهى المباراة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين لصالح الضيوف .

وبتلك النتيجة يحتل فريق نجران المركز الـ 9 برصيد 11نقطة بينما يتوقف رصيد الخليج عند النقطة الـ 9 يحتل بها المركز الـ 12 فى ترتيب جدول دورى الامير محمد بن سلمان السعودى .

يذكر أن، الخليج قد خسر في الجولة الماضية أمام فريق جدة بينما تعادل نجران مع الأنصار فى الجولة السابعة من تلك البطولة .