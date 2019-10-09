شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ميلان يعلن عن مدربه الجديد والان مع التفاصيل

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء رسميا عن مدرب الفريق الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال هذا الموسم بيولي مدربا لميلان وتعاقد نادي ميلان مع ستيفانو بيولي رسميا لتولي مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين قادمين حتى عام 2021 دون الإعلان عن قيمة التعاقد. Advertisements ستيفانو بيولي خليفة جامباولو في تدريب ميلان وسيتولى ستيفانو بيولي مهمة تدريب ميلان خلفا لماركو جامباولو الذي تم إقالته من تدريب الفريق أمس بسبب سوء أداء ونتائج الفريق. ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي ويتواجد نادي ميلان في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط فقط من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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