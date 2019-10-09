شكرا لقرائتكم خبر عن هاينكس: لم أنصح شفاينشتايجر بأن يصبح مدربا والان مع التفاصيل

يعتقد يوب هاينكس المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن مستقبل باستيان شفاينشتايجر يكمن في ان يظل ملتصقا بعالم كرة القدم بشكل شامل ، والا يقتصر دوره على التدريب.

وكان هاينكس قاد شفاينشتايجر وبايرن ميونخ للفوز بالثلاثية (الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا)، في 2013، قبل أن يستمر اللاعب في الإنجازات بالحصول على كأس العالم مع ألمانيا في العام التالي، ثم قضى فترة في مانشستر يونايتد، قبل أن يعلن إعتزاله كرة القدم كلاعب في شيكاغو فاير أمس الثلاثاء.

وقال هاينكس / 74 عامًا/ في تصريحاته: " لقد نضج شفاينشتايجر ليصبح شخصًا عظيمًا، إن يتحدث عدة لغات ، لذا يمكنني الاعتقاد بأنه سيكون له دور كبير في عالم كرة القدم ".

ولا يعتقد هاينكس بأن شفاينشتايجر يجب أن يسير على خطاه كمدرب.

وأضاف: "لن أنصحه بأن يفعل ذلك في الوقت الحالي، بالطريقة التي أعرفه بها، هو لن يفعل ذلك أيضًا، مع الاعتراف بأن شفاينشتايجر لديه المهارات اللازمة، حتى لو لم يحصل على الرخصة اللازمة للتدريب.

وتابع هاينكس: "سيكون مدربا مثاليًا، إنه يعرف الكثير عن كرة القدم، لقد عاش الكثير من التجارب بالفعل".

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بالنسبة لهاينكس لم تكن ميزة شفاينشتايجر الوحيدة هي الفوز بمجموعة من الجوائز، بما في ذلك ثمانية ألقاب في الدوري الألماني.

وقال هاينكس الذي اعتزل التدريب في بايرن ميونخ في عام :2018 "لقد حقق كل ما يمكن أن يتمناه، وفوق كل شيء، دخل قلوب الناس، وهذا له قوة رمزية بالفعل".

وأضاف: " الناس يحبونه ويحترمونه، أعتقد أن قراره بإنهاء مسيرته الرائعة كلاعب كرة قدم في سن 35 عامًا قرار جيد".

وتزوج شفاينشتايجر، الذي لعب 121 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، من لاعبة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش في عام 2016، ويعتقد هاينكس أن ذلك كان دافعًا حقيقيًا بالنسبة له.

وقال هاينكس: لديه عائلة صغيرة رائعة، وزوجة عظيمة، أنهما يتقاربان بشكل رائع، لقد بحثا عن بعضهما البعض ووجد كل منهما الآخر، لا يمكن أن تقلق بشأن مستقبل باستيان شفانشتايجر".

وقال الهولندي لويس فان جال، الذي درب شفاينشتايجر في بايرن ومانشستر يونايتد، إنه واحد من أفضل اللاعبين الذين دربهم.

وقال الهولندي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ): " لقد حصل على كل شيء في مسيرته، وهذا بالنسبة لي هو جوهر الرياضة".