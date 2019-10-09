شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يعلن عن موعد مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر الأول عن موعد مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون.

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وانطلق معسكر المنتخب الوطني مساء الإثنين بعد انضمام جميع اللاعبين المحترفين والمحليين الذين تم اختيارهم من قبل حسام البدري المدير الفني.

وقال بركات إن الاتحاد الإفريقي حدد مواعيد الجولتين الأولى والثانية لمنتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا.

ومن المقر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر المقبل على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ من الشهر نفسه.