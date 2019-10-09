شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الكونفدرالية: المصري مع كودور بطل سيشل وبيراميدز مع يانج أفريكانز التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دور الـ 32 «الثاني» لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن وقوع فريق المصري البورسعيدي في مواجهة فريق كودور بطل سيشل، وفريق بيراميدز في مواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني، فيما سيلعب الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي مع فريق إيزاي البنيني.

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، مساء اليوم الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة، حيث أشرف على عملية سحب القرعة محمد شوقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لدور الـ 32 «الثاني» للكونفدرالية يوم 30 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباريات الإياب يوم 5 نوفمبر المقبل.

كان المصري قد تأهل لدور الـ 32 «الثاني» للكونفدرالية، بعد فوزه على فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ 32 «الأول»، فيما تأهل بيراميدز للدور ذاته بعد فوزه على فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين أيضا.

وجاءت مواجهات دور الـ ٣٢ «الثاني» للكونفدرالية كالتالي:

حوريا الغيني مع بانداري الكيني

يانج أفريكانز التنزاني مع بيراميدز المصري

أنيمبا النيجيري مع جالاكسي الجنوب إفريقي

الخاسر من الزمالك وجينيراسيون مع إيزاي البنيني

اشانتي كوتوكو الغاني مع سان بيدرو الإيفواري

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كمبالا الأوغندي مع بارادو الجزائري

جورماهيا الكيني مع موتيمبا الكونغولي

يو دي سونجو الموزمبيقي مع بيدفيست الجنوب إفريقي

ديجوليبا المالي مع اليكتريك سبورت التشادي

حسنية أغادير المغربي مع جرين ايجلز الزامبي

زاناكو الزامبي مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية

نهضة بركان المغربي مع فوسا بطل مدغشقر

المصري البورسعيدي مع كودور بطل سيشل

رينجرز النيجيري مع اَيه سي اَيه التوجولي

نواذيبو الموريتاني مع تريانجل الزيمبابوي

النصر الليبي مع برولاين أف سي الأوغندي