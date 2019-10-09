اتحاد الكرة: لم نتلق خطابًا رسميًا من الزمالك بتأجيل القمة والمباراة فى موعدها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة عدم تلقى لجنة المسابقات خطابا رسميا من نادى الزمالك يطلب فيه تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز، وشدد «على» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» على صعوبة تأجيل مباراة القمة فى حالة طلب أى ناد ذلك باعتبار أنه لا يوجد ظروف قهرية تدفع الجبلاية لاتخاذ قرار التأجيل، وأوضح نائب رئيس الجبلاية أن الزمالك يمتلك خمسة أيام كافية للإعداد لمباراة جينيراسيون بطل السنغال المقرر إقامتها يوم 24 من نفس الشهر فى إياب دورالـ32 لبطولة دورى الأبطال، وأشار «على» إلى أن نادى بيراميدز الوحيد الذى طلب تأجيل مباراته مع سموحة بشكل رسمى بدعوى ارتباطه بخوض مباراة رسمية فى مباراة ببطولة الكونفيدرالية، لكن لجنة المسابقات رفضت طلبه حرصا على انتظام مسابقة الدورى الممتاز، وقال جمال محمد على: اتحاد الكرة يساند كافة الأندية فى مشاركاتها بالبطولات الإفريقية سواء الأهلى والزمالك بدورى الأبطال أو المصرى وبيراميدز ببطولة الكونفيدرالية بشرط الحفاظ على المسابقة المحلية وعدم المساس بانتظامها، حتى لا تتكرر المشاكل التى كانت تحدث خلال فترات سابقة، وشدد على أن اتحاد الكرة يعمل بمبدأ تكافؤ الفرص لدى كافة الأندية ولا يفرق بين ناد وآخر، مؤكدا على ضرورة أن يتم تلافى الأخطاء التى حدثت فى المواسم الماضية حرصا على مصلحة الأندية.

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