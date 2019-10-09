شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض تأجيل مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تأجيل مباراة الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجارى، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، وتمسك فايلر بمواجهة الزمالك فى الموعد السابق تحديده فى جدول المسابقة. ووفقاً لمصدر داخل النادى، فإن المدير الفنى يرى أنه لا توجد أى مبررات قوية من أجل تأجيل المباراة، فضلاً عن أنه يفضل استغلال حالة الانتصارات والتناغم بين اللاعبين فى مباراة القمة، لتحقيق الفوز. فيما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن فريقه تعرض لنفس الموقف الذى يمر به الزمالك فى الموسم الماضى، بعدما خاض فى أكثر من مناسبة مباراة كل ثلاثة أيام ما بين الدورى والبطولة الإفريقية، هذا فضلاً عن أن عقب مواجهة الزمالك سيواجه الأهلى الجونة، ثم سيتوقف الدورى مرة أخرى بسبب فترة الإعداد الخاصة بالمنتخب الأوليمبى. من جهة أخرى، يواصل الفريق تدريباته على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الزمالك، عقب انتهاء فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية.

ويؤدى الفريق مرانه، اليوم، فى الخامسة مساء، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ويتضمن حصول اللاعبين على فترة راحة تبدأ غداً الجمعة وتستمر لمدة 48 ساعة. ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريب من جديد، استعدادا للمباراة الودية، المقرر لها الاثنين المقبل. ويركز رينيه فايلر على تجهيز اللاعبين بدنيا، بجانب بعض الفقرات الفنية التى يسعى من خلالها لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، استعدادا لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدورى. فيما يجرى محمود متولى أشعة جديدة، الأسبوع المقبل، للتعرف على نسبة التئام التمزق الذى تعرض له فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته فى مباراة السوبر أمام الزمالك. وكان متولى، قد أجرى أشعة خلال الفترة الأخيرة أثبتت وجود التئام فى التمزق بنسبة كبيرة وتحسن حالة اللاعب إلى حد كبير. ومن المقرر أن تحدد الأشعة التى سيجريها محمود متولى بداية المرحلة الجديدة فى البرنامج التأهيلى الذى يخضع له، إذا كانت نسبة التئام التمزق 100% وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، ومواصلة تجهيزه للمشاركة فى المران الجماعى. بينما، بدأ عمرو السولية مرحلة جديدة فى برنامجه التأهيلى بعد تعرضه لإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للكاحل، خلال مشاركته فى مباراة أسوان التى أقيمت على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام. وبدأ السولية تنفيذ بعض الفقرات داخل صالة الجيم، بعد زوال الورم حول القدم، وتحسن حالته إلى حد كبير. كما واصل كريم نيدفيد تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى، للتعافى من الإصابة التى تعرض لها وتجهيزه للمشاركة فى المران الجماعى. ويؤدى نيدفيد جلسة علاج طبيعى، ثم جلسة فى الجيم، وعلى ضوء حالته يتحدد موعد تنفيذه للمرحلة الجديدة فى البرنامج العلاجى والتأهيلى المحدد. فى سياق آخر، يتسلم اليوم الخميس الفريق الكروى بالنادى الأهلى درع الدورى الممتاز، الذى توج به الفريق فى الموسم الماضى، وذلك خلال احتفالية كبرى تقيمها الشركة الراعية فى أحد الفنادق القريبة من النادى الأهلى.