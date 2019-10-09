شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقد «بنزيما» يُشعل غضب جماهير ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أن كشفت تقارير صحفية عن رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، فى تجديد عقد الفرنسى كريم بنزيما خلال الفترة المقبلة، اشتعل غضب جماهير الميرنجى بسبب رفضهم استمرار اللاعب ضمن صفوف قلعة «سانتياجو برنابيو».

واشتعل غضب جماهير الملكى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، بسبب رفضهم تجديد عقد كريم بنزيما، حيث قال أحد مشجعى الريال: «لا نريده فى الملكى.. اجعلوه يرحل ولا تجددوا عقده»، فيما كتب آخر: «لا نريد تجديد عقد بنزيما.. تعاقدوا مع مهاجم مميز».

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، يسعى إلى بقاء بنزيما ضمن صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، حيث يعتمد عليه ضمن صفوف الملكى أساسيًا فى تشكيلة الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن غضب جماهير الملكى من رغبة إدارة الريال فى تجديد عقد المهاجم الفرنسى تكمن فى إضاعة بنزيما العديد من الفرص فى كل مباراة، وهو ما يضيع على الفريق تسجيل أهداف، مشيرة إلى أن مشجعى الميرنجى يرغبون فى التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل.

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فى السياق نفسه، كشفت صحيفة «ماركا» أن مسؤولى ريال مدريد نجحوا فى إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع النادى الملكى حتى صيف 2022، مشيرة إلى أن راتب المهاجم الفرنسى فى العقد الجديد سيصل إلى 11 مليون يورو سنويا.

وينتهى العقد الحالى لبنزيما مع الميرنجى فى صيف 2021، وبراتب سنوى يقارب الـ8 ملايين يورو، كما يعد الفرنسى هو الهداف الأول لريال مدريد فى كل البطولات منذ رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو عن «سانتياجو برنابيو» صوب يوفنتوس فى صيف 2018.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة «سبورت» أن زين الدين زيدان يشعر بالغضب الشديد من فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجى، بسبب عدم دعمه خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب انتشار تقارير تفيد بأنه يبحث عن مدير فنى جديد خلفًا للمدرب الفرنسى بسبب تدهور النتائج خلال الفترة الماضية فى دورى أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن زيدان يرى أنه يتصدر جدول ترتيب الدورى الإسبانى ولكن لا يحصل على دعم من رئيس ريال مدريد، كما أنه يعانى من إصابات عديدة على مستوى مراكز الفريق.