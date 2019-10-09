شكرا لقرائتكم خبر عن غريب يستبعد طاهر من ودية المنتخب الأوليمبى أمام «الأولاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، من المشاركة فى ودية المنتخب مع جنوب إفريقيا المقررة الجمعة المقبل، والتى تأتى ضمن تحضيرات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.. وذلك بسبب الإصابة التى لحقت به مع فريقه بشد فى العضلة الخلفية، وتقرر استمرار اللاعب مع المنتخب على أمل لحاقه بالودية الثانية مع جنوب إفريقيا والتى ستقام يوم 13 من الشهر الجارى.

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يواصل المنتخب تدريباته اليوم على الملعب الفرعى باستاد القاهرة، وينتظر أن يركز«غريب» على الجمل التكتيكية والخططية التى ينوى أن يخوض بها مباراتى جنوب إفريقيا الوديتين، لتحفيظ اللاعبين الخطة التى سيطبقها أيضا فى البطولة الإفريقية، كما تقرر تكثيف المحاضرات النظرية للاعبين لتحفيزهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم خلال المعسكر الختامى، باعتباره الفرصة الأخيرة أمام اللاعبين قبل إرسال القائمة النهائية للكاف نهاية أكتوبر الجارى.

وقال «غريب»: «نحن الآن على بعد 30 يوما فقط من انطلاق أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وأملى كبير فى تحقيق الحلم المركب الذى يبدأ فى القاهرة بالفوز بلقب أمم إفريقيا ثم اللعب فى أولمبياد طوكيو والوصول إلى الحلم الأكبر بإحراز ميدالية أوليمبية».

وأضاف المدير الفنى: «توليت المهمة قبل 20 شهرًا، ولم أُقصر، وقد منحت الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، ووقع الاختيار على أفضل العناصر». وتابع: «نقوم فى الوقت الحالى بدراسة جميع المنتخبات التى تتواجد معنا فى المجموعة، وهى (مالى وغانا والكاميرون)، للتعرف على كل كبيرة وصغيرة وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف مبكرًا، كما سنخوض وديتى جنوب إفريقيا للتعرف على مستوى اللاعبين بشكل أفضل، استعدادًا للمرحلة المقبلة». وأشار إلى أنه سيعالج مشكلة عدم مشاركة عدد من اللاعبين مع أنديتهم قبل البطولة لزيادة الحمل البدنى والفنى، وأيضا نحاول تحقيق أكبر استفادة فنية من الوديات بخلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين.