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نيمار يكشف عن سعادته في صفوف باريس سان جيرمان

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قال جونيور لاعب منتخب البرازيل ومهاجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي انه سعيد للغاية مع فريقه في الوقت الحالي رغم رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف نيمار:" انا سعيد في المنتخب ومع باريس أيضًا ، يعرف العالم ما حدث خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة ، ورغبتي في المغادرة ، لكنني اليوم أشعر بالسعادة وأشعر بالراحة في باريس".

و اردف نيمار:" تتم معاملة بهذا الشكل في لانه قدم الكثير ، وانا لا أتحدث عن ميسي فقط ولكن في كُرة القدم وكُل من لديهم مستوى عالي تتم معاملتهم بهذا الشكل وهذا جزء من عالم كرة القدم".  

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