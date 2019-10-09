جلسات تدريبة مكثفة لحارس ليفربول ‏أليسون لتأكيد جاهزيته للقاء مانشستر يونايتد

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 قالت شبكة ESPN العالمية أن الحارس الدولي البرازيلي لاعب نادي ليفربول أليسون بيكر يقوم حاليا بجلسات تدريبة مكثفة في مقر تدريبات نادي ليفربول ميلوود استعدادا لعودته للملاعب بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وأضافت الصحيفة العالمية أن حارس ليفربول أليسون سيكون جاهزا لمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بعد أسبوع التوقف الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ". ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد بعد القادم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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