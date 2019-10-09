النصر الإماراتي يتكفل بشراء ألف تذكرة لجماهير المنتخب في مواجهة إندونيسيا

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
النصر الإماراتي
كتب
محمد عبد النبي
دعا نادي النصر الإماراتي جماهير فريقه الأول لكرة القدم للحضور بكثافة ومؤازرة المنتخب الإماراتي في مباراته المرتقبة غدا الخميس، أمام ضيفه الإندونيسي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، معلنا عن التكفل بشراء ألف تذكرة لمشجعيه.
وذكر نادي النصر في بيان بموقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء "انطلاقا من إيمان نادي النصر بأن دعم منتخبنا الإماراتي يعد عملا وطنيا، وحرصا على مساندة منتخبنا الوطني وتشجيعا له، فقد قررت إدارة نادي النصر شراء 1000 تذكرة لمباراة الأبيض مع نظيره منتخب إندونيسيا، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022".
وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الغد ستقام على ملعب استاد "آل مكتوم" بنادي النصر.
وفي السياق ذاته، دعا نادي النصر، الجماهير الإماراتية بصفة عامة وجماهير العميد بصفة خاصة، إلى الحضور وملء مدرجات استاد آل مكتوم، لشحذ همم لاعبي الأبيض الإماراتي، مؤكدا أن النادي سيعمل على توفير كل سبل الراحة لجميع الجماهير للاستمتاع باللقاء.
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