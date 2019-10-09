المدير الرياضي لمونشنجلادباخ يطالب اللاعبين بالمزيد

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

كتب محمد عبد النبي

رغم تصدر فريق بوروسيا مونشنجلادباخ ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) خلال فترة توقف المسابقة بسبب مباريات الأجندة الدولية، إلا أن ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي يرى أن بإمكان لاعبيه تقدم المزيد في الفترة المقبلة.



ونشرت الصفحة الرئيسية للموقع الألكتروني الرسمي لمونشنجلادباخ تصريحات إيبرل، التي قال فيها "نعلم أن أداءنا لم يرتق للمستوى الجيد حتى الآن، لكننا أمام أوجسبورج يوم الأحد الماضي أظهرنا المزيد من قدراتنا، كان هناك الكثير من كرة القدم المعترف بها على النحو الذي نتخيله".

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وأشار إيبرل إلى أن الفوز الكاسح الذي حققه فريقه 5 / 1 على أوجسبورج في المرحلة الماضية لبوندسليجا، يرجع إلى تسجيل لاعبيه ثلاثة أهداف خلال الدقائق الـ13 الأولى من عمر المباراة، التي وصفها بـ"اللقطة الرائعة".

أضاف إيبرل أن الأهم من ذلك هو "حصولنا على 16 نقطة خلال مبارياتنا السبع الأولى في بوندسليجا".

وأشاد إيبرل بالانطلاقة الجيدة لماركوس روز مدرب مونشنجلادباخ الجديد، الذي تولى المسؤولية قبل 100 يوما، مشيرا إلى أنه حقق "بداية إيجابية جدا" بعدما قام بتدريب الفريق خلفا لديتير هيكينج.

ويستعد مونشنجلادباخ لمواجهة من العيار الثقيل عند استئناف البطولة لفعالياتها بعد فترة التوقف الدولي، حينما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند في 19 أكتوبر الجاري.