3 ملايين دولار جوائز كأس الدرعية للتنس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد بطولة كأس الدرعية للتنس في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل، مشاركة 8 من أبرز نجوم العالم في اللعبة يتنافسون على جوائز تصل إلى 3 ملايين دولار، بميدان الدرعية، حيث تقوم الهيئة العامة للرياضة على إنشائه في الدرعية ليحتضن أكثر من 15 ألف متفرج، وستقام البطولة التي تأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية بنظام إقصاء المغلوب على ثلاثة أدوار (ربع نهائي - نصف نهائي - نهائي).

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، أكد أن الهدف هو الإسهام في تحقيق ما يرمي إليه القطاع الرياضي من رؤى تم تحديدها في رؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة وجهة رئيسة للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة أبرز الأحداث الكبرى وبمختلف الرياضات.

وأضاف: بطولة كأس الدرعية للتنس ستستضيف أبرز وأفضل لاعبي التنس في العالم هنا بالمملكة وفي ميدان الدرعية الذي يتم إنشاؤه خصيصا لاستضافة هذه الفعاليات العالمية، كما نأمل أن تكون هذه الكأس خبرا سارا لجماهير هذه الرياضة العالمية في المملكة، وحافزا للاعبي التنس السعوديين للتطور أكثر في اللعبة والمنافسة عالميا في المستقبل.

أبرز النجوم المشاركين

- السويسري ستانيسلاس فافرينكا

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(فائز بثلاثة ألقاب جراند سلام وميدالية ذهبية أولمبية وكأس ديفيس)

الإيطالي فابيو فونيني

(مصنف رقم 12 عالميا وأول إيطالي يحصد لقب بطولة ATP Masters 1000 هذا العام في مونتي كارلو)

- الروسي دانييل ميدفيديف

(حاصل على الترتيب الرابع عالميا، وصيف رافائيل نادال في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر)

- البلجيكي ديفيد جوفين

(وصل سابقا إلى المركز السابع عالميا)