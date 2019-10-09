200 ألف ريال لكل لاعب بالهلال ثمنا للعالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رصد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مكافأة 200 ألف ريال لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حالة نجاح الفريق في التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتمثيل القارة في كأس العالم للأندية، بعد أن استعصى ذلك على الأزرق في السنوات الأخيرة رغم حضوره في النهائي مرتين من أصل النسخ الأربع الماضية، الأولى عام 2015 والثانية 2017.
واقترب الهلال كثيرا من اللعب في النهائي بعد أن تغلب على السد القطري في عقر داره 4 - 1 في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي، فيما تجري مباراة الإياب بالرياض في 22 أكتوبر الحالي، حيث يدخلها الهلال بفرص كثيرة لحسم التأهل إلى النهائي، من بينها خسارته بأكثر من نتيجة (1-0 و2-0، و3-1).
وكان تركي آل الشيخ أعلن عن المكافأة عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدا حضوره المباراة النهائية في حال تأهل الهلال وتلقيه دعوة من رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.
وفي حال تأهل الهلال للنهائي سيواجه الفائز من أوراوا الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني، علما أن الأول كسب مباراة الذهاب في ملعبه (سايتاما) 2-0 مما يعزز حظوظه في التأهل للنهائي وملاقاة الهلال للمرة الثانية في ذات البطولة والدوري.
ويلتقي أوراوا وجوانجزو في 23 أكتوبر الحالي ضمن جولة الإياب.
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