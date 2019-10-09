السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة تصفيات آسيا المزدوجة (المرحلة الثانية) 15:00 أوزبكستان واليمن 17:00 سوريا وجزر المالديف 18:25 السعودية وسنغافورة 19:00 العراق وهونغ كونغ 19:00 الأردن والكويت Advertisements 19:00 الإمارات وإندونيسيا التصفيات المؤهلة ليورو 2020 21:45 كرواتيا والمجر 21:45 سلوفاكيا وويلز 21:45 هولندا وأيرلندا الشمالية 21:45 روسيا وأسكتلندا 21:45 بلجيكا وسان مارينو



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات اليوم بتصفيات آسيا وأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.