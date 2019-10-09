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جدة - عمرو شويل موعد مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز فى الكونفيدرالية الأفريقية



أسفرت قرعة دور الـ 32 "ب" في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية التى أقيمت مساء اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع نادى بيراميدز فى مواجهة يانج أفريكانز التنزانى.

​موعد مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز



ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية، والتي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

موعد مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهب بين الفريقين على أرض المنافس فريق يانج أفريكانز التنزاني يوم 27 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.

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ويقام دور الـ32 "الثاني" من بطولة كأس الكونفدرالية بين الأندية المتأهلة من دور الـ32 "الأول" للمسابقة، بالإضافة إلى الفرق التي ودعت دوري أبطال أفريقيا من الدور نفسه.

وحجز بيراميدز مقعده بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والاياب لدور الـ 32 "الأول" على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2 – 1.

موعد مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز فى الكونفيدرالية الأفريقية.



ومن بين الاندية المشاركة في دور الـ 32 "ب" بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية، يانج أفريكانز التنزاني وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ويونياو دو سونجو من موزمبيق وفوسا جينيور من مدغشقر وكارا التوجولي وأشانتي كوتوكو الغاني وجرين إيجليز الزامبي وحوريا الغيني وإنييمبا النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني وجورماهيا الكيني، وكمبالا سيتي الأوغندي وكوتي دي أور بطل سيشيل وإليكت سبورت من تشاد، والنصر الليبي وهي الفرق التي ودعت مسابقة دوري ابطال افريقيا من دور الـ 32، في إنتظار الخاسر من مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي

أما الفرق الصاعدة من دور الـ 32 "الأول" في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية فهي، نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين ونادي بارادو الجزائري، موتيما بيمبي الكونغولي وتي إس جالاكسي وبيدفيست بطلي جنوب أفريقيا، زاناكو الزامبي وبرولين أف سي الأوغندي وتريانجل يونايتد من زيمبابوي وأدجوبي بطل بنين وبانداري الكيني ورينجرز النيجيري وسان بيدرو بطل كوت ديفوار ودجوليبا المالي، بجانب ناديا المصري وبيراميدز.